IMBEAU, Stéphanette



À Montréal, le lundi 20 mai, à l'âge de 89 ans, est décédée Stéphanette Imbeau. Fille de feu Zoël Imbeau et feu Stella Duguay, elle est partie rejoindre sa soeur Angela (feu Martial Gagné) et son frère Guy.Elle laisse dans le deuil sa soeur Alice (feu Laurent Lefrançois), sa belle-soeur Gabrielle Racine, ses neveux et nièces, ainsi que ses amis indispensables Joyce Dionne et Peter Hagiepetros.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 10 août dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 15h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.