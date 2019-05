St-Germain, Gaëtan





À Châteauguay, le 25 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Gaëtan St-Germain, époux de Lise Couture. Il est parti rejoindre son fils Jean et son frère Jean-Louis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Linda (Louis), son petit-fils Philippe (Isabelle) et son arrière-petit-fils Lionel, parents et amis.À Ormstown, le 13 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Jean-Louis St-Germain.Il laissait dans le deuil son frère Gaëtan (Lise), sa nièce Linda (Louis), son petit-neveu Philippe (Isabelle) et son arrière-petit-neveu Lionel, parents et amis.Pour Gaëtan et Jean-Louis, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 1er juin 2019 à 13h30 en l'église de Saint-Antoine-Abbé, 2510 route 209, St-Antoine-Abbé, QC J0S 1N0, suivi d'une cérémonie religieuse à 14h30. Direction:RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INCOrmstown, QC www.mcgerrigle.com