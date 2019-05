À faire au Québec cet été

Il s’en passe des choses au Québec ! Découvertes lors de la récente Bourse Média, un ­événement de l’Alliance de l’Industrie touristique du Québec durant lequel les 21 régions du Québec rencontrent les représentants des médias, voici quelques nouveautés à ­conserver pour bien profiter de son été.

Autocueillette de tulipes à la Ferme Marineau, à compter du 10 mai et pour trois semaines. On peut aussi simplement s’y rendre pour admirer quelque 500 000 tulipes de toutes les couleurs.

Tulipes.ca

Le Tour de la Gaspésie célèbre cette année son 90e anniversaire. C’est ­aujourd’hui l’une des plus grandes ­destinations routières en Amérique du Nord, sur 885 km. (Tourisme-gaspesie.com). Pour cette occasion, Tourisme Gaspésie, en collaboration avec Gladius, a produit le jeu Cherche et trouve, sur la thématique du Tour de la Gaspésie. Sur 6 planches, on cherche 25 éléments ­distinctifs de la région.

Disponible dans les boutiques de la Gaspésie ou sur gladius.ca

2019 marque le 10e anniversaire de ­l’arrivée du sous-marin Onondaga sur le Site historique maritime de la Pointe-­au-Père à Rimouski.

shmp.qc.ca

L’Écho des origines, nouveau circuit interactif dans la forêt de Bécancour ­offert par le Centre de la Biodiversité du ­Québec. Ouverture fin juin.

biodiveriste.net et echodesorigines.com

Nouveaux parcours Gravel Bike dans Victoriaville et sa région. En tout 9 boucles totalisant 534 km sur la ­Véloroute des Appalaches.

Un guide regroupant le détail de chacun des circuits est offert sur veloroutedesappalaches.com

Le Musée des Religions du monde proposera, à compter du 21 juin, une nouvelle exposition Lumière sur les francs-maçons.

Museedesreligions.qc.ca

Trolley touristique à Bécancour, tous les week-ends, de la fête du Canada à la fête du Travail. Aussi, parcours ­touristique La magie des gnomes.

tourismebecancour.com

Au Zoo sauvage de Saint-Félicien ont rend visite aux deux bébés ours blancs qui sont nés en novembre et décembre. C’est une première au Canada que deux ours femelles d’un même zoo donnent naissance la même année.

Zoosauvage.org

L’organisme Loisir Sport Outaouais a mis en place un nouveau site permettant aux passionnés de plein air de trouver les lieux ou pratiquer leur activité préférée selon leurs critères de recherche.

Outaouaispleinair.ca

Depuis le 17 mai, les chiens sont admis sur certains sentiers du Parc ­national du Mont-Saint-Bruno.

sepaq.com

Du 6 juillet au 17 août, les Mercredis horticoles proposeront des ateliers en lien avec la flore et le jardinage à l’île Saint-Bernard.

ilesaintbernard.com