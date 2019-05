MORIN VEILLEUX



Rose de Lima19 - 2019À Montréal, le 2 mai 2019, à l'âge de, est décédée Mme Rose de Lima Morin Veilleux, épouse de feu M. Robert Veilleux.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Thérèse Veilleux (André Campbell), Pauline Veilleux (Aldège Duval) et ses nombreuses nièces et neveux et autres parents et amis.Merci du fond du cœur à tout le personnel du 4e Est du CHSLD Pierre Joseph Triest pour leur dévouement, leur prévenance et leur écoute.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le lundi 27 mai 2019 dès 11h30 en la chapelle de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Les funérailles y seront célébrées à 12h, suivi de l'inhumation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.