DESPAROIS, Jacques



À Châteauguay, le 17 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jacques Desparois, époux de Mme Rita Laberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Réjean (Ginette Pitre) et Christian (Ghislaine Doucet), ses petits-enfants Nicolas, Cintia, Jannik et Anouk, son arrière-petite-fille Malicia, son fils de coeur Jolain Laberge (Jacinthe Cécyre), ses petits-enfants de coeur Simon et Marilou, sa soeur de coeur Raymonde Desparois, son beau-frère Pierre et ses belles-soeurs Huguette et Pauline, plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin à compter de 10h, en l'église Ste-Marguerite-D'Youville (130 boulevard St-Jean-Baptiste, Châteauguay, Qc) suivi des funérailles à 11h.Direction funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com