HAMEL, Yolande née Ménard



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Yolande Ménard, épouse de feu Louis-Philippe Hamel.La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne (Raymond), Monique (feu Gerry), André (Nicole), Linda (Richard), Philippe (Christianne) et Denis (Chantal), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1514-498-7682Condoléances: www.cimetieremontroyal.comle samedi 1er juin de 13h à 16h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.Des dons à la Société Alzheimer sont suggérés.