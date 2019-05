Ai-je raison d’avoir peur?

Il y a un an et demi, j’ai fait la connaissance d’un homme via un site de rencontres. Selon la description qu’il faisait de lui-même, il correspondait exactement au type d’homme que je cherchais. On s’est rencontrés quelques fois avant qu’il ne m’avoue qu’il était avec une femme dont il n’osait se séparer vu qu’ils avaient une adolescente de 11 ans et qu’il craignait de l’insécuriser.

Rendue à 35 ans et ayant le goût moi aussi de fonder ma famille, je lui ai fait clairement comprendre que s’il ne souhaitait pas s’engager réellement avec moi, je préférais rompre. Il a donc quitté sa conjointe des 15 dernières années pour venir cohabiter avec moi. Je ne vous cacherai pas que les choses ne furent pas d’un rose uniforme entre nous. Son ex le menaçait continuellement de le priver de sa fille, et la fille en question me faisait bien sentir que j’étais de trop dans leur vie.

Au bout de six mois de vie commune, un soir en rentrant à la maison, j’ai constaté que ses affaires avaient disparu. Dans la soirée, il m’a envoyé un SMS m’annonçant qu’il était rentré au bercail « ... parce que c’était mieux pour tout le monde ! » J’ai pleuré ma vie ce soir-là. Et dans les jours qui ont suivi, il n’a jamais répondu à mes SMS, pas plus qu’à mes courriels.

Je me suis reprise en main malgré ma peine et je me suis concentrée sur mes amies, puisque je n’étais pas dans un esprit pour me remettre à la recherche de l’âme sœur. Une fois la poussière retombée et même si je pensais toujours que cet homme était fait pour moi, je me suis réinscrite sur le même site de rencontre et j’ai rencontré quelqu’un avec qui je m’entends bien, mais qui ne me donne pas des papillons dans le ventre comme l’autre.

Et un beau matin, comme s’il avait deviné que j’étais sur le point de m’engager ailleurs, l’homme de ma vie a rappliqué par SMS, sur un ton qui laissait supposer qu’on s’était quitté la veille. Il affirmait avoir réfléchi et découvert que c’était probablement moi qu’il aimait, et qu’il aimerait qu’on se revoie, d’abord en amis, pour tâter le terrain, disait-il.

Ça fait trois mois de ça. On se voit une fois par semaine au restaurant et les papillons sont revenus dans mon ventre comme avant, même s’il n’y a encore rien eu de sexuel entre nous. Il n’a pas quitté sa conjointe, mais ce n’est qu’une question de temps me dit-il. Sauf que j’ai tellement peur de vivre un second échec, alors je n’ai pas encore donné son congé à l’autre homme qui est dans ma vie depuis quelques mois. Pensez-vous que tout pourra redevenir comme avant ?

Anonyme

Votre petite voix intérieure vous met en garde contre un homme qui a rompu de façon cavalière et qui revient dans votre vie tout aussi cavalièrement, et sur d’aussi mauvaises bases qu’avant. Vous savez, elle a raison cette petite voix puisque vous doutez d’une sincérité qui est loin d’avoir fait ses preuves. Comment pouvez-vous accepter un tel irrespect à votre endroit ?

Dans le fond, il ne s’est jamais véritablement engagé avec vous et ne manifeste pas plus l’envie de le faire cette fois-ci. Il vous garde proche au cas où... il vivrait un vide affectif. Mais cette fois-ci, il est plus prudent en vous gardant à distance de bras, pour ne pas avoir besoin de dire à l’autre partie qu’il vous voyait de nouveau.

Avez-vous envie de jouer ce rôle de roue de secours bien longtemps avant de demander à cet homme la preuve tangible d’un véritable engagement ? Croyez-vous cette position de second violon digne de vous ? Pensez-vous que si vous lui demandiez clairement ce que vous attendez de lui pour l’avenir il répondrait présent ? Si j’étais vous, je tournerais définitivement cette page. Mais je ne suis pas vous !