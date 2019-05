Auberge de l’Abbaye d’Oka: Nuit paisible à l’abbaye

Le confort et la sérénité abbatiaux procurent un séjour mémorable à l’auberge de l’Abbaye d’Oka. Ici, les invités se ressourcent et se reposent dans un lieu ­historique qui a conservé son cachet d’antan et toutes ses richesses.

Forte de ses 138 ans, de ses 265 hectares de terres et de boisés, de sa forêt de 15 000 érables, l’Abbaye d’Oka est toujours ­aussi magnifique. Depuis peu, le bâtiment à la magnifique architecture accueille des invités pour dormir dans sa partie ­auberge. On y retrouve le calme d’antan, la tranquillité et des souvenirs liés à la présence des Pères cisterciens. Daniel Bérard, propriétaire depuis un an, et son équipe rénovent les chambres de même que les espaces communs en respectant l’atmosphère unique des lieux pour créer des moments inoubliables.

L’ESPRIT DES PÈRES

Les 50 chambres sont douillettes, simples, et elles respectent l’esprit des lieux et ses anciens occupants. ­L’atmosphère est empreinte de calme. Une murale évoquant le passé religieux de l’abbaye en divers aspects est installée sur un mur dans chaque chambre. Bien que petites, les pièces sont décorées avec soin et matériaux sobres. Six catégories de chambres avec divers couchers sont offertes (2 lits simples, 1 lit double, 1 lit double et 1 lit simple, 1 lit double et un divan-lit, un grand lit, un très grand lit). Elles bénéficient d’un lavabo et profitent d’une salle de bain à partager à l’étage. Le Cardinal avec son lit double et son divan-lit possède sa propre salle de bain complète.

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double à partir de 115 $. Déjeuner continental inclus.

SERVICES On ­déjeune dans la ­superbe salle à manger qui servait autrefois. On y déguste : pains, céréales, croissants, fromages de ­l’Abbaye, tartinades, dont le caramel des Pères, yogourts et boissons. Peignoirs et seau à glace se trouvent dans les chambres, certaines ont aussi un petit frigo. On accède à des salles (chapelle, grand et petit réfectoires, cour intérieure, terrasse...) accueillant de 35 à 400 invités pour ­célébrer un mariage ou un ­anniversaire.

ACTIVITÉS SUR PLACE Le chaleureux salon avec ses divans et ses jeux de société est fort pratique. On fait de la randonnée ­pédestre dans les ­sentiers ­environnants ou du vélo de montagne. Les produits artisanaux et locaux (fromages, chocolats,...) de la boutique comblent les ­gourmands.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS Au parc national d’Oka, on pratique un sport nautique (canot, kayak, pédalo...) ou on se prélasse sur la plage.

COORDONNÉES

Auberge de l’Abbaye d’Oka

1600, Chemin d’Oka

Oka (Québec)

J0N 1E0

Téléphone : 450-479-6170