MARUCA, Mario



À Greenfield Park, le 17 mai 2019, à l'âge de 69 ans est décédé M. Mario Maruca, époux de Mme Murielle Daraiche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Annick), son frère Vincent, sa soeur Annita, son neveu Jean-Philippe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :BROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900le vendredi 31 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 1 juin 2019 à partir de 9h. Les funérailles suivront à la chapelle du complexe funéraire à 10h.