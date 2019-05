PAGEAU, Simone Bordeleau



À Montréal, le mardi 21 mai 2019 est décédée, à l'âge de, Simone Pageau, épouse de feu Edgar Bordeleau.Elle laisse dans le deuil ses filles Ginette (Conrad) et Danielle (Jean-Pierre), ses petits-enfants Geneviève (Marc), Alexandre, Véronique (Paul), Thomas et Ariane, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle, Renée et Marie-Paule (Gabriel) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 1er juin 2019 de 11h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.