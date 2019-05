POIRIER La Rue, Louise



À Montréal, le lundi 13 mai 2019 est décédée, à l'âge de 93 ans, Louise Poirier La Rue.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Chantale Bourdua), Guy, Anne (Claude Allard), ses petits-enfants, Mélanie, Gabrielle, Antoine et Fannie, sa soeur Hélène (Jacques Nichols), ses nièces Suzanne et Élyse, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 1er juin 2019 de 8h30 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier du fond du coeur le personnel généreux et dévoué du Centre d'hébergement Louis-Riel pour la qualité des soins prodigués à Louise au cours des dernières années de sa vie.Un don à la Fondation de la Résidence Louis-Riel serait apprécié. S'il vous plaît faire parvenir votre don par chèque fait à l'ordre de "La Fondation de la Résidence Louis-Riel", au 2120, rue Augustin-Cantin, Montréal (Qc) H3K 3G3, a/s Lina Ulloa (514) 931-2263 poste 55703.