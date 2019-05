SAUVÉ, Pierre E.



À Châteauguay, le 17 mai 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre E. Sauvé.Il laisse dans le deuil son père Euclide (feu Yvette Boudrias), ses frères Richard (Chantal) et Michel (Linda), sa soeur Diane, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 31 mai de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 1er juin à compter de 10h, suivi d'une cérémonie à 11h, en la chapelle du complexe. L'inhumation suivra au cimetière Christ-Roi.En sa mémoire, des dons à la Fondation Anna-Laberge peuvent être fait.