LAROCHE, Pauline née Larivée



Le 19 mai 2019 est décédée Pauline Larivée Laroche.Prédécédée par son époux Maurice Laroche et son fils Michel, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Suzanne Guindon), Louise (feu André Beaulieu), Gilles (Carole Desrochers), Claude (feu Franca Béraldin) et Pierre (Asmat Moursy), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin dès midi en l'église Très-Saint-Sacrement (800, rue Provost, Lachine). Les funérailles suivront en l'église à 13h.J.J. CARDINAL514-639-1511 www.jjcardinal.ca