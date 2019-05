La saison estivale étant à nos portes, de nombreux théâtres d’été s’apprêtent à recevoir leurs spectateurs. Cette année encore, c’est l’humour, porté par de belles brochettes d’acteurs, qui sera au rendez-vous pour tenter de séduire tout un chacun. En un clin d’œil, voici les 10 pièces à inscrire à son agenda.

1. Broue

Photo courtoisie

Le début de la saison estivale sera marqué par le retour de la célèbre pièce Broue avec le trio d’acteurs et producteurs Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin qui s’apprêtent à prendre la relève de leurs prédécesseurs Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier. Pour plusieurs, ce sera l’occasion de renouer avec les personnages hauts en couleur à la taverne Chez Willy, tandis que pour d’autres, ce sera l’occasion de découvrir cette pièce répertoriée dans le Guinness World Record pour un record mondial de longévité. On apprend qu’il y aura peu de changements par rapport au texte original, après tout on ne change pas une formule gagnante. Rappelons que la pièce se situe à la veille de l’adoption d’une loi obligeant les établissements à admettre les femmes dans ces lieux jadis réservés aux hommes. L’événement coïncide avec la montée du féminisme.