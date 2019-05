De Roy, Sylvain

À Montréal, le 23 mai 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Sylvain De Roy, horloger et audiophile, conjoint de Mme Nicole Paquette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Mme Huguette Daoust, son beau-père M. Gabriel Bélisle, ses soeurs Nathalie et Michèle (Daniel Boucher), le fils de son beau-père Alain Bélisle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés il sera incinéré et il n'y aura pas de cérémonie.