Femmes de cœur : Céline Juppeau change le monde, un objet à la fois

Dans le cadre du concours Femmes de cœur, Desjardins et Salut Bonjour vous invitent à soumettre la candidature d'une femme inspirante de votre entourage.

Cette semaine, nous avons discuté avec Céline Juppeau, fondatrice de Kotmo.

Qui n’a pas déjà reçu un objet promotionnel? Que ce soit un stylo, une casquette ou un bloc-notes, nous possédons tous ces articles à la maison. Malheureusement, ces produits à courte durée de vie sont souvent jetés à la poubelle.

Un jour à la fois, Kotmo transforme cette industrie polluante. Depuis quatre ans, Céline Juppeau, sa fondatrice, s’affaire à intégrer le développement durable et le design dans les entreprises québécoises par le biais d’objets promotionnels écoresponsables.

Kotmo, qu’est-ce que c’est?

Céline Juppeau est architecte d’intérieur et designer de formation. Après des études partagées entre le Canada et la France, la jeune femme roule sa bosse à Paris, à Beyrouth et à New York avant de poser ses valises à Montréal.

«J'ai fondé Kotmo avec l’objectif de changer la façon dont les entreprises achètent. On dit souvent qu’acheter, c’est voter. C’est encore plus vrai pour des compagnies, tout simplement parce que leur impact environnemental et social est plus grand», affirme-t-elle.

Kotmo compte parmi ses clients des géants comme Desjardins, Deloitte, la Société de transport de Montréal et Danone. Son but? Encourager les compagnies à adopter un approvisionnement responsable et à repenser leur usage de l'objet promotionnel, en plus d'inspirer les citoyens à effectuer des changements positifs au quotidien.

Une histoire d’amitié

Lancer une entreprise n’est pas une mince affaire. L’épopée est chronophage, ardue et éreintante. Dès le lancement de Kotmo, Céline fait la rencontre de Geneviève Rousseau, elle aussi entrepreneure écoresponsable (elle est derrière Bonapp). Les femmes deviennent rapidement amies: elles partagent les mêmes valeurs, s’épaulent, s’inspirent et s’encouragent mutuellement.

«Puisque Céline et moi partagions des valeurs similaires, surtout en ce qui a trait à l'importance du développement durable au sein des entreprises. Nous avons toujours su que nous pouvions nous comprendre. Elle a réussi à bâtir une belle jeune compagnie avec succès! L'entrepreneuriat peut être parfois une aventure remplie de solitude et le fait de pouvoir compter l'une sur l'autre pour pouvoir se partager des défis, des bons coups et se donner des conseils nous a permis de mieux avancer», nous a confié Mme Rousseau.

Changer le monde, un objet à la fois

Ainsi, tous les objets conçus par l'entreprise de Céline Juppeau sont conçus à partir de matières premières canadiennes recyclées et recyclables. Les produits sont ensuite fabriqués par des équipes de designers et des artisans d’ici.

Pour réussir le défi qu’elle se lance avec Kotmo, Céline a créé une chaîne d’approvisionnement locale, inclusive et diversifiée en travaillant avec des entreprises familiales, de réinsertion sociale et à propriété féminine.

«Ensemble, nous pouvons répondre aux besoins des grandes compagnies qui aujourd’hui se tournent majoritairement vers des produits faits en Asie», nous confie Mme Juppeau.

Tournée vers l’avenir

Depuis quelques mois, Kotmo s’attaque à la matière première. L’entreprise a entamé des démarches d’économie circulaire afin d’utiliser des déchets alimentaires, de textile ou de plastique pour créer de la matière et l’utiliser pour fabriquer des objets promotionnels à encore plus faible empreinte écologique.

Pour Céline Juppeau, son projet est un moteur de changement: «Je souhaite bâtir une entreprise qui sera là encore dans cent ans, qui aura bouleversé une industrie polluante et mal aimée. Je souhaite inspirer d'autres jeunes filles à innover et à transformer notre société».

