La famille, une équipe

BOSTON | La finale de la Coupe Stanley amène toujours son lot de belles histoires. D’un côté, on retrouve les vieux de la vieille qui attendent ce moment depuis de nombreuses années, de l’autre, les jeunes loups qui, dans un passé pas si lointain, se faisaient trimballer les fesses sur la banquette arrière de la voiture familiale.

Charlie McAvoy avait trois ans lorsque papa et maman ont commencé à l’amener à l’aréna. Comme des centaines de milliers d’autres parents en Amérique, plus d’une fois ils se sont levés aux aurores et se sont pointés à l’aréna au petit matin, café à la main, pour permettre à leur fils de fouler la glace en compagnie de ses camarades.