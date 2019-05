L’affrontement LeBel —Jolin-Barrette

Le carnet de la semaine

Marc Tanguay

Cette semaine, on apprenait que des experts du Conseil des droits de l’homme de l’ONU se disaient inquiets à l’égard du projet de loi 21. Le qsiste Sol Zanetti s’en est ému jeudi, tout en nuançant : « Le Québec n’est clairement pas un cancre des droits de la personne et des droits humains au monde, là. » On l’en remercie. Le libéral Marc Tanguay, lui, s’est fait plus énigmatique, sur Twitter. En relayant un article sur les soucis onusiens, il a écrit « BRAVO Champion ! » Mais qui est ce « champion » ironique ? M. Legault ? Les gens de l’ONU ?