Le chemin du maire Fournier

La résidence des Sœurs de Marie-Réparatrice

C’est un point de repère pour tous ceux qui prennent la route de la montagne. L’ancienne résidence des Sœurs de Marie-Réparatrice est tout juste en face de la voie qui monte vers le sommet. La congrégation est fondée en France en 1857 par une veuve belge, Émilie d’Oultremont, et un heureux hasard des mots mène la communauté dans le secteur Outremont. Les sœurs habitent les flancs de la montagne depuis 1912, peu de temps après leur arrivée au Québec, et l’édifice a été bâti à leur intention. L’action de la congrégation se concentre surtout sur la prière et la catéchèse avec le public. Elles organisent notamment des cours du soir qui accueillent plus de 200 personnes, des neuvaines de prières ou des périodes de retraite spirituelles. La chapelle possédait un orgue Casavant, déménagé à l’église Saint-Arsène, rue Bélanger. Le bel édifice de briques jaune paille aura accueilli les religieuses jusqu’à sa vente pour conversion en condominiums, en 2002.