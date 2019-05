Le prince charmant de Marianne St-Gelais

Né le 25 septembre dernier, ce beau rouquin, un ­goldendoodle âgé de 8 mois, est le Robin des bois et le protecteur de Marianne St-Gelais depuis novembre dernier.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Robin chez vous ?

J’ai toujours voulu avoir un chien. Avoir un chien, avec l’horaire complètement chamboulé que j’avais, était mission impossible, mais je savais que c’était une question de temps... Avec ma retraite, le besoin s’est fait sentir. Je me sentais seule à la maison. Robin a très bien comblé cela.

2. Pourquoi avoir choisi le nom Robin ?

Ma mère a choisi de m’appeler Marianne en relation avec le film Robin des bois. Au moment où j’ai adopté mon chien, je me sentais un peu désespérée et je me ­disais : « Il est où, mon prince charmant ? » J’ai donc choisi le nom Robin pour mon chien. Pour qu’il soit mon prince ­charmant, à la vie et à la mort. Nous sommes le duo Marianne et Robin.

3. Pourquoi un goldendoodle ?

Je suis allergique aux animaux qui ont du poil. J’ai choisi un goldendoodle, car c’est un type de chien qui semble produire moins de réactions ­allergiques. Jusqu’à présent, ça se passe bien de ce côté-là, mais je fais ­attention et je prends des ­précautions, par exemple ne pas le laisser dormir dans mon lit et garder son ­pelage assez court.

4. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Chien, all the way ! Le chien convient mieux à mon mode de vie très actif. C’est un bon match. Le style plus détendu (paresseux) des chats ne me convient pas.

5. Comment décrire en quelques phrases la personnalité­­­ de votre chien ?

Il a vraiment une belle énergie tout en étant toujours posé et très calme. Par contre, il est tout de même un peu peureux, disons pissou. Mais cela s’améliore. Il se détend de plus en plus, car je l’emmène partout avec moi. Il est arrivé dans ma vie dans une ­période difficile et nous avons donc créé un lien fort et très étroit ensemble. Nous vivons tous les deux, seuls à la maison, depuis son adoption alors, nous sommes plutôt soudés.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

En ce moment, le truc le plus chiant qu’il m’a fait, c’est de ­gruger les moulures dans la chambre où je le laisse. Cela va nécessiter de petites réparations­­­.

7. Quelle est son activité préférée ?

Aller dehors ! Il est tellement heureux et il tripe. Quand je le sors sur le patio, il reste assis là, à écouter les oiseaux et à ­observer l’environnement. Il ne se sauve même pas.

8. Quel est son endroit préféré ?

Dans la maison, c’est clairement sur le bord de la fenêtre. Elle est grande et part du sol. Robin s’installe là et regarde le monde passer.

9. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Ma mère est technicienne en santé animale, donc j’en savais déjà beaucoup sur les chiens, et je me suis tellement renseignée. Je ne m’engage pas dans un projet sans connaître les ­avantages et inconvénients. Je savais qu’avoir un chien implique des sacrifices, de l’argent, un horaire adapté à l’animal, etc. Je savais que c’est comme avoir un bébé, dépendant de moi, pour les 14 prochaines années. Je savais tout cela et j’étais consciente de tout ce que cela implique, et là, j’étais prête. Je n’ai pas eu de mauvaise surprise­­­.

10. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Pour les longs départs, ce sont mes parents qui s’occuperont de ­Robin, au Lac-Saint-Jean. Il y a mon ami Nick, la nounou de Robin ! Il a les clés de la maison et il vient le sortir et le faire marcher quand je n’y suis pas. Si je m’absente pour une nuit, c’est mon agent ­Marie-Anick qui s’en occupe. Elle a une fille de 7 ans qui gâte Robin !

11. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Mon chien me ramène à ­l’essentiel, la simplicité. La vie est belle et simple. Robin me le ­rappelle tous les jours.

