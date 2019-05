L’Impact ne fait pas le poids

Face à la meilleure formation de la Major League Soccer (MLS), le Los Angeles Football Club (LAFC), l’Impact de Montréal en a eu plein les bras et a baissé pavillon 4 à 2, vendredi soir, en Californie.

La rencontre s’est bien mal amorcée pour la troupe de Rémi Garde, alors qu’Evan Bush a donné un but facile à ses adversaires dès la septième minute. Le gardien a dégagé le ballon directement sur Christian Ramirez et le précieux objet a terminé sa course dans le filet des visiteurs.