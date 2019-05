Pas de maître à Chicago

Le Fire et le New York City FC (NYCFC) n’ont pas été en mesure de faire de maître dans un duel qui s’est soldé par un verdict nul de 1 à 1, samedi, à Chicago.

Ce sont les favoris de la foule qui ont été les premiers à s’inscrire à la marque. À la 28e minute, C.J. Sapong a redirigé la passe de Brandt Bronico dans le fond du filet de Sean Johnson, alors qu’il chutait dans la surface de réparation. Ce filet restera dans les annales de la Major League Soccer, non pas pour sa beauté, mais parce qu’il s’agissait du 1000e but de l’histoire du circuit Garber.

Le NYCFC a créé l’égalité 12 minutes plus tard, par l'entremise du pied d’Alexandru Mitria. L’attaquant roumain a décoché un bon tir de l’extérieur de la surface et le ballon a terminé sa course dans le coin inférieur gauche de la cage du Fire.

Les visiteurs auraient pu se sauver avec la victoire, si le gardien Kenneth Kronholm n’avait pas réalisé un petit miracle face à un tir de Heber à la 76e minute. Il s’agissait de l’unique arrêt de l’athlète de 33 ans. De son côté, Johnson a stoppé quatre tirs.