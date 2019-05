Sweet Home Alabama

Même si je suis un peu en retard sur la nouvelle, c’était impossible pour moi de ne pas revenir sur cette décision en Alabama de rendre l’avortement illégal après six semaines de grossesse. Quand même ironique que l’État prenne cette décision pour une femme, quand en même temps, les Américains se vantent sans cesse d’être le pays le plus libre au monde, Home of the Free, comme ils aiment le proclamer.

Maintenant, question de bien clarifier le tout, c’est un pénis qui est responsable de cette vie et non Dieu. À ce que je sache, Dieu n’a aucun rapport dans cette histoire.

Comment peut-on encore prendre des décisions qui ont un impact sur la vie de milliers, voire de millions de personnes, basées sur des écrits d’il y a plus de 2000 ans et qui ont été rédigés par des hommes qui ont entendu des voix ?

Et vous ne pensez pas, si Dieu existe, qu’il souhaite nous voir nous questionner, nous y confronter comme tout bon ado ? Car voir ton enfant former sa propre vision de la vie et prendre ce que tu lui as inculqué et l’amener plus loin, c’est rassurant pour un parent.