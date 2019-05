Trois ans de plus pour Brett Kulak à Montréal

Le défenseur Brett Kulak a fait sa place au sein de la brigade du Canadien de Montréal lors de la dernière saison, si bien que le directeur général Marc Bergevin lui a octroyé un contrat de trois ans, samedi.

L’arrière de 25 ans touchera en moyenne 1,85 million $ par année.

Acquis des Flames de Calgary en retour des défenseurs Matt Taormina et Rinat Valiev en octobre dernier, l’Albertain a disputé 57 parties avec le Tricolore. Il a inscrit six buts et totalisé 17 points tout en maintenant un différentiel de +12.

Le choix de quatrième tour des Flames en 2012 a pris part à 158 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a amassé 28 points, dont huit filets.