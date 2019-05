Trucs du métier

Comme pour plusieurs autres activités, à la chasse et à la pêche, plus on acquiert de l’expérience, plus il est facile d’arriver à nos fins ou de nous simplifier la tâche. Je vous présente aujourd’hui diverses astuces qui pourraient vous rendre de fiers services au cours des prochains mois.

Au courant

Photo courtoisie

Peu de gens le savent, mais une installation électrique défectueuse ou mal accomplie peut avoir des conséquences tragiques pour une embarcation. Au fil du temps, le réparateur Alain Girard, de Atelier LP à Lac-du-Cerf, a constaté que certaines coques devaient être envoyées à la ferraille. Le courant électrique sur l’aluminium peut occasionner une oxydation prématurée, également appelée électrolyse. Il est aussi important de s’assurer que la mise à la terre est bien branchée lors de la recharge des batteries.

Crustacés

Photo courtoisie

Le guide de la réserve faunique des Laurentides au camp Myrica, Dominique Bujold, m’a envoyé la photo du contenu stomacal d’une truite mouchetée qui avait englouti une quinzaine d’écrevisses d’une longueur moyenne de 5 cm (2 po). Il y a fort à parier qu’une imitation aussi réaliste que la Hollow Body Craw de LiveTarget fera réagir de nombreux ombles affamés. Il suffit de la faire légèrement sautiller et l’immobiliser à l’occasion pour imiter ces petites créatures.

Ferrage

Photo courtoisie

Lorsqu’on perçoit une touche avec un lancer léger ou lourd, il faut ferrer en relevant rapidement la canne vers le haut. À la pêche à la mouche, avec une artificielle de surface, il est préférable de pointer le scion de la perche vers le leurre et lorsque vous voyez une attaque de tirer promptement la soie vers l’arrière avec votre main. Si la truite a l’offrande dans sa gueule, vous réussirez à l’hameçonner. Dans le cas contraire, votre mouche n’aura bougé que d’une trentaine de centimètres et sera toujours dans son champ d’action.

Ingénieux

Photo courtoisie

Les moteurs électriques intelligents assistés par GPS engendrent parfois certains ennuis à ceux qui ont installé une sonde sur le pied de ces derniers. Lorsqu’ils font du surplace, il arrive qu’ils fassent plusieurs rotations sur eux-mêmes. Il en résulte alors, quelquefois, des bris de câble de sonde à cause d’une élongation ou d’une coupure occasionnée par l’hélice. Ce genre de situation peut s’avérer très fâcheux quand on sait que certains transducteurs peuvent valoir jusqu’à 2000 $. Gary Gaussiran, de Fishntech, importe un produit qui se nomme le Cornfield Crappie. Grâce aux supports allongés et au câble spiralé, ce type de problème est réglé.

Entremêlements

Photo courtoisie

La plupart des nouveaux utilisateurs de moulinet pour le lancer lourd qui n’ont pas eu un bon enseignement de base ne réussissent pas à faire de beaux lancers sans occasionner ce qu’on appelle des perruques. Après avoir appris les rudiments dans l’ajustement de la tension primaire et secondaire, il faut se rappeler que vous auriez intérêt à empoigner votre baitcast pour qu’il soit de côté dans votre main. En fait, s’il est à plat lors de vos élans latéraux ou au-dessus de la tête, sachez que vous avez moins de contrôle et que vous pouvez facilement l’échapper. En étant à la verticale, votre moulinet deviendra une extension de votre bras et le mouvement sera plus fluide.

Odoriférant

Photo courtoisie

Quand on souhaite faire disparaître les mauvaises odeurs d’une glacière, de nos bottes, d’un vivier, etc., avec un éliminateur d’odeur comme le NokOut par exemple, il est important de préciser, selon le représentant Marc Grisé, qu’on doit le laisser sécher, sans l’essuyer, pour obtenir un rendement maximal.

Un ajout, un atout

Photo courtoisie

À la pêche à la jig avec un corps souple, quand rien ne semble fonctionner, il peut être astucieux de rehausser le tout en y ajoutant des reflets et des vibrations.

Optez alors pour des têtes comme la Thumper Jig, la Whistler Jig ou toutes autres réalisations artisanales. À chaque élan, la cuillère ou la palette accroîtra l’effet attractif de votre présentation.