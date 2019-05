Une défaite gênante des Blue Jays

Les Blue Jays ont subi une humiliante défaite de 19 à 4 face aux Padres de San Diego, samedi après-midi, devant leurs partisans à Toronto. Austin Hedges a produit cinq points pour les visiteurs, dont quatre à l’aide d’un grand chelem.

Hedges a étiré les bras en quatrième manche, alors que Hunter Renfroe, Wil Myers et Ian Kinsler étaient sur les sentiers. Il a alors donné une avance de 7 à 1 aux Padres et convaincu le gérant Charlie Montoyo de donner un premier coup de fil à l’enclos des releveurs des Jays.

Le partant de l’équipe locale Edwin Jackson (0-2) a alloué sept points, dont trois circuits, en quatre manches de travail.

De mal en pis

Le changement de lanceurs n’a pas amélioré les choses du côté des Jays. En effet, le releveur Thomas Pannone a alloué trois points en cinquième manche : deux sur des buts sur balles et un après avoir atteint un frappeur des Padres.

Les visiteurs ont achevé les Jays avec la longue balle. Au total, ils ont frappé sept circuits aux dépens des lanceurs torontois, dont trois en huitième manche.

Renfroe et Myers ont chacun envoyé la balle dans les gradins à deux reprises. Myers a produit quatre points dans la rencontre tandis que Renfroe en a généré trois.

Lourdes Gurriel fils et Justin Smoak ont tous deux frappé la longue balle dans la défaite.

Le partant des Padres Cal Quantrill (1-2) a signé sa première victoire de la saison. En six manches au monticule, il a alloué trois points, deux coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays tenteront d’éviter le balayage face à la formation de San Diego dimanche après-midi, au Rogers Centre. Chris Paddack (4-2) sera le partant pour les visiteurs tandis que Marcus Stroman entamera la rencontre pour les Jays.