Une question de sécurité nationale

Plus de 400 individus reliés au sinistre cartel de Sinaloa se trouvent présentement au Canada, dont 200 au Québec. Ces ressortissants mexicains, colombiens et péruviens seraient entrés ici avec de faux passeports mexicains pour ensuite s’évanouir dans la nature.

Le cartel de Sinaloa, nommé en référence à l’État mexicain d’où il tire ses origines, c’est une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. Probablement la plus violente, aussi.

Le Mexique formait l’un des États les plus stables et les plus sécuritaires de toute l’Amérique latine il y a vingt-cinq ans. Sous l’influence des cartels, il a graduellement sombré dans un climat d’intimidation publique et de violence qui n’a rien à envier aux pires républiques de bananes.