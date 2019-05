Bergeron, le guerrier

Il avait joué un peu plus de 17 minutes lors de cette dernière rencontre même s’il souffrait de plusieurs blessures : un poumon perforé, une côte fracturée, un cartilage costal déchiré et une séparation à une épaule.

« Mais en finale (2013), il aurait pratiquement pu en mourir, a poursuivi la peste des Bruins. Il était tellement hypothéqué par les blessures. Ça démontre ce qu’il est prêt à faire comme sacrifice pour l’équipe et pour gagner. C’est contagieux comme attitude. Quand tu le regardes, tu veux foncer dans un mur pour lui. Il est un des meilleurs joueurs de la LNH et il continue à s’améliorer tous les ans. Nous ne serions pas ici sans lui. »

« Ce n’était pas douloureux par rapport aux blessures, plus douloureux de ne pas atteindre l’objectif ultime, a rappelé le Québécois de 33 ans. C’est ça qui faisait le plus mal. Il s’agit de souvenirs difficiles à digérer, mais j’ai beaucoup appris de cette situation. Cette finale avait été pénible pour ma santé, je gérais plusieurs choses en même temps. Mais comme je le dis, j’ai grandi de cette expérience. »

« Tu essaies d’utiliser ton expérience dans les grands moments, je souhaite m’en servir du mieux que je peux, a-t-il dit. J’ai des souvenirs exceptionnels et inoubliables de notre conquête de 2011. Pour 2013, c’était un moment plus difficile. Mais j’ai appris des deux expériences. Je dirais même que j’ai peut-être plus grandi lors de notre défaite. »

Sur le plan personnel, Bergeron a un curriculum vitae des plus garnis. En plus de sa conquête avec les Bruins en 2011, il a gagné des médailles d’or avec le Canada au Championnat du monde (2004), au Championnat du monde junior (2005), aux Jeux olympiques (2010 et 2014) et à la Coupe du monde (2016).