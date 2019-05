C'est arrivé la semaine du 26 mai au 1er juin

27 mai 1968

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-ad76-0128.

Pour 10 millions $, la Ligue nationale de baseball octroie une concession à Montréal ; les Expos forment la première équipe hors des États-Unis dès 1969. Ils jouent alors au stade du parc Jarry, au nord de la ville. Le stade construit pour les Olympiques de 1976 devient leur domicile dès 1977. L’équipe connaît de belles années, avec les figures de Rusty Staub ou de Gary Carter, sans jamais toutefois accéder aux Séries mondiales. Fort populaire à Montréal, le baseball des Expos rallie des milliers d’admirateurs jusqu’en 2004, date de l’annonce du déménagement de l’équipe à Washington DC.

26 mai 1969

John Lennon et Yoko Ono s’installent au Reine Elizabeth pour leur bed in pour la paix. Ils y enregistrent la chanson Give Peace a Chance.

28 mai 1968

Première représentation chaotique de l’Osstidcho au Théâtre de Quat’Sous. Le résultat est un immense succès et un moment important de la contre-culture québécoise.

29 mai 1914

Au large de Pointe-au-Père, l’Empress of Ireland entre en collision avec le charbonnier norvégien Storstad. Il coulera en 14 minutes, faisant 1024 victimes. Néanmoins, 464 personnes survivent à la plus importante tragédie maritime au Canada.

30 mai 1940

Le militant pro-Hitler Adrien Arcand est arrêté à Montréal pour avoir « comploté le renversement du gouvernement ». Il sera interné en camp pendant toute la durée de la guerre.

31 mai 1786

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM094-Y-1-17-D0110.

John Molson revient à Montréal pour exploiter la brasserie qu’il a rachetée à un ancien associé et dans laquelle il avait commencé sa carrière montréalaise. Quelques mois plus tard, il achète les huit boisseaux d’orge avec lesquels il pourra produire sa première bière. Il écrit alors dans son carnet : « Mon début sur la grande scène du monde. » Molson, arrivé de Grande-Bretagne en 1782 à l’âge de 18 ans, vient tenter sa chance au Canada. Molson connaît le succès et la brasserie est toujours debout de nos jours, rue Notre-Dame Est.

1er juin 1954

Inauguration à Montréal du tunnel Atwater, dont la construction avait commencé en 1952, et qui permet de traverser le canal Lachine pour rejoindre la Pointe-Saint-Charles.