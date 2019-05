Dans les coulisses du bed-in

En mai 1969, Jacques Bourdon n’avait que 25 ans, et ne travaillait que depuis un an au Journal de Montréal, lorsqu’il a été envoyé pour photographier le passage de John Lennon et Yoko Ono dans la métropole. Cinquante ans plus tard, le photographe retraité revient sur le bed-in historique qui a mené à l’enregistrement de Give Peace a Chance.

Le 26 mai 1969, une rumeur circulait à la radio. En pleine guerre du Viêt Nam, et quelques mois après un premier bed-in à Amsterdam, John Lennon et Yoko Ono avaient décidé de se rendre à Montréal pour un nouvel événement pacifique.

Photo courtoisie, Jacques Bourdon L’un des trois photographes travaillant à l’époque pour le Journal de Montréal, le jeune Jacques Bourdon partageait ses couvertures entre les conférences de presse, les meurtres, les accidents et le domaine artistique. Ce jour-là, on lui avait demandé de se rendre rapidement à l’aéroport de Dorval pour y photographier le célèbre couple.

Photo courtoisie, Jacques Bourdon « Quand j’étais arrivé, en fin d’après-midi, il y avait déjà 400 à 500 personnes, relate-t-il. Ça n’avait été mentionné qu’à la radio, quelques heures auparavant. Une chance qu’ils ne l’avaient pas annoncé plus tôt ! »

Photo courtoisie, Jacques Bourdon En attendant l’arrivée du couple, le photographe avait remarqué une jeune Dominique Michel qui tentait de se faufiler à travers la foule. « Les policiers de Dorval ne la connaissaient pas. J’avais réussi à la faire passer en leur disant qu’elle était une grande vedette québécoise. » Michèle Richard l’avait rejointe quelques instants plus tard.

Accès privilégié

Photo courtoisie, Jacques Bourdon À l’époque, se souvient M. Bourdon, les médias disposaient de laissez-passer particuliers qui leur permettaient de se rendre sur le tarmac de l’aéroport, devant la porte des avions. C’est ainsi que le photographe a pu capter John, Yoko et sa fille Kyoko de très près, dès leur sortie de l’appareil.

« Ils étaient accompagnés d’une équipe qui filmait, indique-t-il. Mais sinon, leur entourage n’était pas très gros. »

Photo courtoisie, Jacques Bourdon Après son arrivée à l’aéroport, le couple est monté dans un véhicule de la Police of Dorval où on l’a escorté jusqu’aux limites de la ville. « On m’a dit qu’ils ont ensuite pris un taxi pour se rendre jusqu’à l’hôtel Reine Elizabeth. »

Dès lors, le photographe s’est dépêché d’aller porter au Journal les photos qu’il venait de prendre. « Le plus important était de les avoir pour la publication du lendemain, dit-il. Je ne les ai pas suivis immédiatement à l’hôtel. »

Couple généreux

Photo courtoisie, Jacques Bourdon Durant leur séjour d’une semaine au Reine Elizabeth, Jacques Bourdon s’est rendu sur place « deux ou trois fois », dit-il. « Si c’était à refaire, je serais resté là tout le long et je les aurais surveillés jour et nuit ! Mais à l’époque, on ne savait pas... »

La portée historique était bien difficile à déceler à ce moment-là, mentionne-t-il. « Cet événement est devenu beaucoup plus important la journée où John Lennon s’est fait assassiner [le 8 décembre 1980]. Un grand artiste qui militait pour la paix et qui se fait assassiner... »

Jacques Bourdon était impressionné de photographier un Beatle, même si Lennon n’était pas son idole. « Dans le temps, mon idole était Johnny Hallyday. Il faut dire que je ne comprends pas beaucoup l’anglais. »

Photo courtoisie, Jacques Bourdon À chacune de ses visites dans la suite 1742 du Reine Elizabeth, le photographe a pu constater à quel point John et Yoko étaient généreux avec les gens qui venaient leur parler. « Ils ont été impeccables du début à la fin, de ce que j’ai vu. Ils parlaient à tout le monde, tant aux journalistes qu’aux personnes du public. Il y a des gens qui arrivaient avec beaucoup de dessins. John prenait le temps avec chaque personne qui l’approchait. Ça m’avait marqué. »

À la bonne franquette

Vers la fin de la semaine, après s’être fait plusieurs contacts sur place, Jacques Bourdon a reçu un appel. « On m’a dit de venir rapidement au Reine Elizabeth, car ils s’apprêtaient à enregistrer quelque chose. »

Photo courtoisie, Jacques Bourdon À son arrivée, la suite était remplie d’une cinquantaine de personnes. « Il y avait très peu de médias. C’était beaucoup plus des gens du public », dit-il.

Photo courtoisie, Jacques Bourdon Le producteur montréalais André Perry, qui travaillait pour Le Studio, à Morin-Heights, avait été dépêché sur place avec son équipe pour y capter l’enregistrement de ce qui allait devenir Give Peace a Chance.

Photo courtoisie, Jacques Bourdon « John avait collé les paroles de la chanson sur le mur pour que les gens suivent, se souvient M. Bourdon. Il s’était levé debout sur le lit et avait donné ses instructions. Il prenait ça à cœur. Pour lui, ce n’était pas un party. C’était important. Il voulait créer quelque chose. »

Photo courtoisie, Jacques Bourdon Malgré tout, le photographe reconnaît que l’enregistrement avait un peu des allures de « bric-à-brac » et il était loin de penser que la pièce aurait une résonance aussi planétaire.

Photo courtoisie, Jacques Bourdon « C’était vraiment fait à la bonne franquette. Ils ont recommencé et recommencé la chanson toute la soirée. » Photo courtoisie, Jacques Bourdon

Passer à l’histoire

Même s’il était dans la pièce au moment de l’enregistrement, Jacques Bourdon n’a pas souhaité joindre sa voix au morceau. « Je suis quelqu’un de timide ! Et dans ma tête, j’étais juste là pour aller chercher de bonnes photos. »

« J’étais extrêmement loin de penser que ce seraient des photos qui passeraient à l’histoire. J’ai été 42 ans au Journal et les photos dont on m’a le plus souvent parlé sont celles du bed‐in. Elles avaient pourtant été faciles à prendre. »

Avec le recul des années, Jacques Bourdon aurait travaillé différemment, si c’était à refaire. « Il y a bien des photos que je n’avais pas faites à l’époque et que je ferais aujourd’hui. Et j’ai entendu dire qu’ils avaient pas mal jeté tout ce qui était dans la chambre quand ils avaient fait le ménage par la suite. Avoir su, j’aurais pris tout ce que j’aurais pu ramasser. J’aurais même fouillé dans les vidanges (rires) ! »

Des événements pacifiques