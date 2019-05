Kanye West surprend Kim Kardashian pour leur 5e anniversaire de mariage

L’amour peut créer beaucoup d’émotions et Kim en n’a pas manqué ce weekend. Cette fin de semaine avait lieu le 5e anniversaire de mariage des deux tourtereaux et le couple en a profité pour vivre un moment spécial ensemble.

Les deux stars se sont présentés à la résidence de Céline Dion à Vegas pour contempler notre célébrité québécoise. Elle a interprété plusieurs de ses succès dont My heart will go on et All by myself. D’ailleurs, Kim s’est habillée d’une magnifique robe blanche avec des diamants comme rappel du jour J.

Capture d'écran

«Kanye m’a surprise avec un spectacle de Céline Dion à Vegas» a-t-elle écrit dans une story Instagram.

La propriétaire de la marque KKW Beauty a rencontré Céline après le spectacle et c’est ainsi qu’ils ont pris des photos ensemble et discuter.

Et plus tôt cette semaine, le couple a également eu un souper d’anniversaire discret et loin des caméras pour fêter leur noces de bois à Los Angeles.

«Ils étaient cachés dans un coin et mangeaient à la lueur d’une bougie» a mentionné une source présente sur les lieux.

Également, Kim Kardashian a profité du moment pour publier des photos de leur mariage. Il est possible de les regarder sur le compte Instagram de la vedette.