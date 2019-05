Le prix du pardon est parfois trop lourd à porter

Ça m’a mis en colère de lire les propos de cette mère qui en voulait à sa fille de ne pas lui pardonner, maintenant qu’elle est membre AA, l’enfance erratique que son alcoolisme lui avait imposée. Ce genre de réaction est parfaitement égoïste de sa part. Notre père était alcoolique et nous a fait vivre une enfance dont on ne garde que de mauvais souvenirs, mon frère, ma sœur et moi.

Comme notre mère se laissait frapper devant nous et pardonnait tout le temps, ça a fait de nous, les deux gars, des bombes à retardement qui n’attendaient que l’occasion pour lever le poing sur notre père, et ensuite sur tout ce qui nous semblait relever de l’injustice. Notre enfance dysfonctionnelle a fait de nous des adultes dysfonctionnels, et on devrait pardonner ça ? No sir !

Aîné d’un trio de fuckés

Le pardon, c’est à vous que vous le devez. Car tant et aussi longtemps que vous laisserez les mauvais comportements de vos parents détruire votre vie, c’est vous, et non eux, qui souffrez.