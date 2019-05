Le virage «vert» de la CAQ passera par l’hydroélectricité, expose Legault

Électrification de nos transports, de nos bâtiments et de nos entreprises: le plan «vert» de la CAQ passera résolument par l’hydroélectricité et le recours à 40 % moins de pétrole d'ici 2030 au Québec, a plaidé le premier ministre François Legault, lors de la clôture de son conseil général à Montréal.

D’entrée de jeu, M. Legault a rappelé que pendant la dernière campagne électorale, plusieurs Québécois, dont les jeunes, lui ont reproché de ne pas en faire assez pour l’environnement.

«Les sceptiques seront confondus», a déclaré le chef caquiste, en s’engageant à en faire plus que jamais «pour sauver la planète».

Ce virage «vert» passera d’abord par l’électrification des transports.«Je veux que dans quatre ans, on dise qu'il n'y pas un gouvernement qui aura réalisé autant de projets de transport collectif que le gouvernement de la CAQ», a dit M. Legault, en résumant le mandat qu’il a donné à son ministre des Transports, François Bonnardel, qui était absent du conseil général de son parti.

M. Legault a énuméré plusieurs projets, dont la bonification du Réseau express métropolitain (REM), le prolongement de la ligne bleue et la construction de tramways dans l’est de Montréal, à Longueuil et à Québec.

Électriques et fabriqués au Québec

Dorénavant, tous «les nouveaux trains, tramway et autobus» financés par le gouvernement du Québec devront être électriques, et fabriqués «en grande partie» au Québec, a prévenu le premier ministre.

«La vérité», a-t-il observé en contrepartie, c’est que dans les régions, «il n’y a pas assez de résidents pour le transport collectif». Dans leur cas, c’est par le recours à l’auto électrique, en cessant de «pomper de l’argent» dans nos poches pour l’envoyer dans celles «des pétrolières», que le Québec arrivera à réussir le «gros défi» de consommer 40 % moins de pétrole d’ici 2030.

Souhaitant donner l’exemple, M. Legault a confirmé qu’à l’avenir, tous les bâtiments gouvernementaux, dont les écoles et les ministères, devront être chauffés et climatisés à l’énergie propre. De nouveaux incitatifs seront aussi bientôt offerts aux propriétaires résidentiels et commerciaux, a-t-il promis.

Électrifier notre économie

«L’électrification de notre économie» passera aussi l’innovation et le remplacement du charbon, du gaz et du nucléaire, en Ontario et aux États-Unis, par un approvisionnement en hydroélectricité québécoise.

«Devenons la batterie verte de l’Amérique du Nord», a clamé François Legault. «J’ai un deal comme disait le Parrain, que les Ontariens ne vont pas pouvoir refuser : de l’énergie moins chère et de l’énergie propre», a-t-il déclaré, sans cacher que les négociations avec son homologue Doug Ford sont plus difficiles qu’espérées.

Un clin d’œil à Champagne

Sortant brièvement de son texte, M. Legault a envoyé un clin d’œil à l’instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, qui a attiré sur lui les projecteurs tout au long de ce conseil général.

«Il y a du monde à messe, a dit M. Legault, en se réjouissant de voir 1 300 militants rassemblés devant lui. Parlant de messe, je ne sais pas si Dieu existe, mais on a Dominic Champagne», a-t-il lancé en riant.

«Les groupes de pression et les groupes de citoyens engagés, on les entend, mais on n’est pas le gouvernement des groupes de pression», a-t-il répété.

«Le Pacte, ce n’est pas un lobby citoyen, ce n’est pas un groupe environnemental: c’est un contrat social entre citoyens et l’État. Ça s’adresse à tous les Québécois», a plus tard réagi M. Champagne, devant les journalistes.

Le metteur en scène est reparti emballé par les propos du chef caquiste. «Moi, j’invite les Québécois, aujourd’hui, à se rassembler derrière le discours que tient notre premier ministre, pour s’assurer qu’on va passer de la parole aux actes», a dit M. Champagne.