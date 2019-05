Le week-end culturel d'Élyse Marquis

Quel est le livre qui vous a récemment séduite ?

Je suis à dévorer la trilogie, La Bête intégrale, de David Goudreault, un auteur que j’ai rencontré tout récemment lors d’un événement que j’animais. J’ai eu un véritable coup de cœur, tant pour l’homme que pour l’artiste ! C’est quelqu’un de généreux, curieux, intelligent, engagé et tellement talentueux. C’est lui qui m’a offert ce roman qui déborde d’humour noir. J’adore !

Quel est le film que vous tenez à voir prochainement ?

J’ai vraiment très hâte de voir le film de Monia Chokri, La femme de mon frère, d’autant plus que je suis une très grande fan de la comédienne Anne-Élisabeth Bossé que j’ai connue lorsque nous avons joué ensemble dans la série 30 vies. Je me souviens encore de notre première journée de tournage. Après seulement cinq minutes, nous étions déjà tordues de rire. Elle est dotée d’un humour absolument délicieux et d’un talent indéniable. Je suis tellement fière de la voir à Cannes avec Monia Chokri. Je me réjouis de leur succès ! Le film sort en salle au Québec le 7 juin. J’y serai !

Quel est le spectacle que vous ne voulez pas manquer ?

Je suis une grande amatrice de comédies musicales, tellement que j’essaie de me rendre à New York pour en voir le plus souvent possible et je me réjouis que Juste pour Rire poursuive la tradition d’en produire une chaque année à Montréal. Ma grande fille, Alice, a eu la chance de jouer dans Mary Poppins et j’ai très hâte de voir avec elle Mamma Mia mise en scène par Serge Postigo, mettant en vedette, Joëlle Lanctôt. Elle prendra l’affiche le 5 juin au théâtre Saint-Denis. On se promet aussi d’aller à Eastman au Théâtre La Marjolaine voir Les Nonnes à compter du 20 juin.

Quelle est votre émission de télévision favorite ?

J’aime beaucoup la série Veep qui met en vedette Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Selina Meyer qui est prête à tout pour devenir présidente des États-Unis. J’aime beaucoup les téléséries à saveur politique. Celle-ci est vraiment bien écrite et la distribution est excellente. C’est hilarant !

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

J’ai un immense coup de cœur pour l’artiste Marie-Claude Marquis (aucun lien de parenté). Son style unique est un mélange de kitsch et de moderne, teinté de beaucoup d’originalité reconnue pour ses assiettes typographiées. Ses œuvres sont exposées à la Galerie station 16 sur Saint-Laurent. Elle fera partie du Festival Mural du 6 au 16 juin à Montréal qui a pour objectif de démocratiser l’art urbain contemporain.

