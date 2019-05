Les Québécois boudent les applications de livraison de repas, selon un sondage

HALIFAX | Les Québécois ne sont pas de grands adeptes des applications de livraison de repas de restaurants, comparativement aux résidents du Canada anglais, notamment des provinces situées à l’ouest du Québec.

Selon un récent sondage réalisé conjointement par la firme Angus Reid et l’Université Dalhousie, à peine 15 % des répondants du Québec ont dit avoir déjà essayé un service de livraison de repas en ligne. En Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, la proportion de gens ayant déjà eu recours à ce genre de service varie entre 32 % et 36 %.

Dans l’Atlantique, la moyenne est de 15 %, tout comme au Québec.

Ce sont les Manitobains qui sont les plus fervents de ces applications avec 45 % des répondants de leur province qui ont dit avoir déjà essayé un tel service.

À la question «avez-vous l’intention d’utiliser un service de livraison en ligne d’ici les six prochains mois?», les Québécois sont encore dans le peloton de queue, à 23 %. Seul l’Atlantique affiche une proportion plus faible, soit 18 %.

Selon le professeur Sylvain Charlebois, de l’Université Dalhousie, à Halifax, malgré l’essor généralisé des services de livraison à domicile, les Québécois boudent les applications pour ce genre de service, pour des raisons qui semblent culturelles.

«Pendant que les Manitobains aiment demeurer à la maison, les Québécois aiment sortir», a-t-il souligné dans une note explicative.

Selon lui, l’engouement des Manitobains peut aussi s’expliquer par l’«effet SKIP». SKIP – Du resto jusqu’à vous est le nom d’une entreprise établie à Winnipeg qui, selon le sondage, «règne en maître dans la livraison à domicile au Canada», a souligné M. Charlebois.

«L’application manitobaine SKIP remporte la palme en popularité avec 23 % des parts de marché, suivie par UberEATS avec 14 %», a indiqué le professeur Charlebois, en se référant aux résultats du sondage.

«SKIP [...] est surtout connue pour sa volonté de faire la promotion des grands du service alimentaire et des chaînes bien établies», a mentionné M. Charlebois.

Selon lui, l’utilisation des applications de livraison de repas à domicile suit une tendance à la hausse. «Peu importe la région, attendre de voir entrer un client au resto ou au magasin ne suffit plus, a-t-il affirmé. Il faut une démarche plus proactive. Tout le monde a accès à ce genre de service, tant les restaurateurs que les clients. Être propriétaire d’un parc de voitures n’est plus nécessaire.»

Le sondage a été mené en ligne avec un échantillonnage aléatoire contrôlé de 1500 Canadiens entre le 15 et le 17 mai. Sa marge d’erreur est de plus ou moins 2,9 %, 19 fois sur 20.