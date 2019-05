Ottawa n’a pas été honnête au sujet de la piste cyclable

La société Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI) a déposé, il y a deux semaines, une réclamation en justice de près de 3 M$ aux firmes responsables de la construction et de la surveillance de ce lien cyclable inauguré en mai 2016.

« Non seulement [les] ondulations et changements abrupts de pente rendent la circulation à vélo très inconfortable, mais [ils] présentent en plus un risque pour la sécurité des usagers », écrit la société dans sa poursuite.