[QUIZ] Quelle type de déco devriez-vous adopter selon votre personnalité?

Quiz

Boho-chic

Dramatique

Passion plantes

All-white-everything

Vous êtes du type «Boho-Chic». Vous n’hésitez pas à magasiner dans des boutiques vintages pour trouver des meubles qui ont de la personnalité pour donner une touche de WOW à votre décor. Le macramé et le bambou sont au cœur de votre décoration. Chez vous c’est à la fois chaleureux et confortable.

Vous êtes du type «Dramatique». Vous aimez les couleurs riches et vous avez une passion pour les objets en velours. Dans votre chambre et dans votre salon, il y a une tonne de coussins et surtout des rideaux épais. Vous avez un petit côté «dark» et chez vous c’est votre petit cocon.

Vous êtes du type «Passion plantes». Pour vous, il n’y a jamais assez de plantes dans votre appartement. Vous n’avez peut-être pas le pouce vert, mais cela ne vous empêche pas d’aimer les plantes à la folie. Partout où vous pouvez mettre un pot de fleurs dans votre appartement, vous le faites. #VeryMillenial

Vous êtes du type «All-White-Everything». Pour vous, il n’y a rien comme le blanc pour se sentir bien dans une chambre. Vous aimez les décors épurés et vous n’avez pas envie de vous casser la tête en essayant d’agencer des couleurs. Le blanc c’est une valeur sûre et c’est très lumineux.

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/8d68567c-d0d1-40d5-89d2-aeb8e276ffe7_Captured’écran,le2019-05-20à13.57.49.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/1314c582-e257-4889-b2c0-ab65318d6d3c_Captured’écran,le2019-05-20à13.56.35.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/ffca4563-c1ec-4193-a216-6532c68b1e49_Captured’écran,le2019-05-20à13.57.09.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/062c7612-aab2-45c5-8d1a-320c42355673_Captured’écran,le2019-05-20à13.56.25.jpg