Retour réussi sur terre battue pour Federer

PARIS | Quatre ans après sa dernière participation à Roland-Garros, Roger Federer a remporté son premier match à Paris, dimanche, et avec brio ! Le Suisse a défait l’Italien Lorenzo Sonego en trois manches de 6-2, 6-4 et 6-4. Tout ça, en 1 h 41.

Il s’agit d’un grand retour pour lui, pas seulement à Roland-Garros mais sur terre battue. Sa dernière sortie sur ocre remonte à sa défaite au deuxième tour du tournoi de Rome, en 2016, face à Dominic Thiem. Il a par la suite décidé de faire l’impasse sur la saison de terre battue au cours des deux dernières années afin de se préserver, lui qui soufflera ses 38 bougies en août.

Du positif

Cette année, se sentant assez en santé pour affronter la surface sur laquelle il a été le moins titré en carrière (11 de ses 101 victoires en carrière), Federer a pris part aux tournois de Madrid et Rome, s’inclinant coup sur coup lors des quarts de finale.

« J’ai eu à me demander si j’avais encore le goût de jouer sur terre battue ou pas. Je ne rajeunis pas et j’ai joué pendant vingt ans sur cette surface. Je me suis demandé si j’étais prêt à passer au travers de ce processus et si ce qui en ressortirait à la fin serait bénéfique. Au bout du compte, j’ai vu plus de positif que de négatif », a-t-il raconté hier après sa victoire.

Même s’il fait toujours partie de l’élite tennistique mondiale, Federer n’est pas celui sur qui les parieurs sont prêts à miser toutes leurs économies pour remporter Roland-Garros. Le troisième joueur mondial ne compte qu’un seul titre sur le court Philippe Chatrier en carrière, c’était en 2009.

Et ne pas être favori, une situation peu habituelle dans son cas avouons-le, ne le dérange pas une seule seconde, au contraire !

« C’est bien de ne pas faire partie des favoris. Quand les gens ont des attentes envers toi, tu as l’impression que si tu perds au premier tour ou en finale, ils ne comprennent pas comment tu as pu perdre. Ceci dit, je ne sais pas jusqu’où je peux aller dans ce tournoi mais je suis très heureux de mon premier match ici. »

La retraite ?

D’ailleurs, Federer assure ne pas songer à se retirer. Un collègue lui a posé cette question en lui demandant ce qui le motivait toujours à poursuivre sa carrière alors qu’il pourrait faire à peu près ce qu’il veut d’autre.

« Je pense que je peux faire ces autres choses plus tard aussi, je ne suis pas obligé de les faire à 37 ans, a-t-il lancé, sourire en coin. Par contre, je ne continue pas à jouer simplement pour gagner des tournois du Grand Chelem.

« J’aime jouer, le voyagement ne me dérange pas. J’ai des amis partout dans le monde et c’est bien de pouvoir les voir une fois par année. Je suis très heureux de la façon dont je joue. Ma famille est d’accord aussi, alors ça aide. »

Au prochain tour, Federer affrontera l’Allemand Oscar Otte, 145e joueur mondial.

Un court rajeuni

Le court Philippe Chatrier, court central des Internationaux de France, a subi la première étape d’un important projet de rénovation qui aura comme point culminant l’installation d’un toit rétractable en vue de l’édition 2020 de l’événement. Le tout afin d’éviter les délais de pluie sur la surface principale, ainsi que la présentation de matchs en soirée. Pour le moment, la surface a été élargie, l’espace entre les sièges a été augmenté et ces derniers ont été complètement changés passant du plastique vert au bois. Les vestiaires des joueurs ont aussi été rénovés et un tunnel reliant le court principal au court Suzanne-Lenglen, le deuxième en importance, a aussi été mis à la disposition des joueurs. Les puristes disent que le court y a perdu son cachet, mais il semble que c’est ce que ça prenait afin de maintenir la cadence imposée par les trois autres tournois majeurs de l’ATP !

« Ouvrez votre sac, svp ! »

La sécurité est partout à Roland-Garros. Des agents lourdement armés sont postés un peu partout à l’entrée du site et des chiens policiers se promènent également. Simplement de la gare de métro Porte d’Auteuil à l’entrée des médias, le sac du représentant du Journal a été fouillé à deux reprises. Pas surprenant, considérant non seulement l’ampleur du tournoi de Roland-Garros mais aussi les nombreux attentats survenus en sol français au cours des dernières années.

Les débuts de Shapo et Bianca

Avec le forfait de Félix Auger-Aliassime, il ne reste donc que trois Canadiens en lice aux Internationaux de France, et deux feront leurs débuts aujourd’hui. Denis Shapovalov affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff, un joueur qui connaît les meilleurs moments de sa carrière. Les deux raquettes ont divisé les honneurs lors de leurs deux rencontres en carrière, l’un contre l’autre. Le dernier duel s’est soldé en faveur de Struff, en avril dernier, au premier tour du Masters de Monte-Carlo. De son côté, Bianca Andreescu fera ses débuts face à Marie Bouzkova. Les deux rencontres seront les quatrièmes présentées sur leur court respectif et devraient débuter vers 9 h 30 (HE).