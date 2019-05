Un nouveau venu dans la famille de Pierre Hébert

Pierre Hébert a accueilli chez lui un nouveau membre de sa famille.

Il s'agit de Jack-Jack, un petit chiot très doux et tendre selon la vidéo qu'il a publié sur son compte Instagram.

Son nom est inspiré du bébé du même nom dans les films Les Incroyables et Les Incroyables 2.

C'est un chien de race Cavalier King Charles d'origine anglaise. Cette race est reconnu pour être réconfortant et même qu'il était utilisé comme remède. En effet, ses propriétés et caractéristiques font de lui un chien parfait de famille ou même, de chasse.

On espère voir plus de vidéos de Jack-Jack et pourquoi pas un compte Instagram pour la petite bête?