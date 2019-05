[VIDÉO] Retrouvée après 17 jours en forêt, elle raconte son calvaire

Une instructrice de yoga qui a été retrouvée vendredi après avoir passé 17 jours dans la forêt hawaïenne a expliqué comment elle a survécu à cette épreuve.

En plus de perdre son chemin le 8 mai, Amanda Eller s’est cassé le pied et ses chaussures ont été emportées par une crue éclair sur l’île de Maui. Ses chances de survies s’amincissaient à mesure que les jours passaient, elle qui ne pouvait se déplacer.

Pour se nourrir, la femme de 35 ans a mangé des baies des alentours, et a bu de l’eau à même une rivière. En deux semaines, elle a perdu plus de 15 livres.

«Ces 17 jours ont été les plus durs de toute ma vie», a-t-elle témoigné à CNN depuis son lit d’hôpital, enlacée par son copain.

«À certains moments, j’ai été totalement envahie par la peur et l’envie de tout abandonner, et c’est devenu une question de vie ou de mort. J’ai choisi la vie.»

La randonneuse a finalement été repérée par un hélicoptère, qui l’a rescapée.

«De voir la communauté de Maui – des gens qui me connaissaient et d’autres que non – unir leurs forces pour essayer de venir en aide à une personne complètement perdue... ça m’émeut énormément», a-t-elle souligné.