Ville de Montréal : Faible proportion de minorités parmi les hauts fonctionnaires

Moins de 5 % des hauts fonctionnaires de Montréal appartiennent à une minorité visible ou ethnique, d’après un récent rapport de la Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations.

Entre 2013 et 2018, la proportion de personnes issues des minorités a tout de même augmenté chez les cols bleus, les employés de bureau et les professionnels, selon les données de la Ville. La diversité a cependant reculé chez les cadres de direction, passant d’environ 6 % à 4 % pour la même période.

Sur près d’une centaine d’embauches en cinq ans, seuls 4 cadres supérieurs s’identifiaient comme minorité visible/ethnique. En 2018, aucun des 22 cadres de direction embauchés n’en faisait partie.

Parmi l’ensemble des cadres, aucun ne s’identifie comme autochtone et 1% d’entre eux disent avoir un handicap.

Plafond de verre

En tout, 20% des quelque 25 000 employés municipaux, toutes catégories confondues, sont issus des minorités visibles/ethniques.

«Mais il y a un plafond de verre qui freine l’ascension des gens dans les plus hauts postes stratégiques», soutient Myrlande Pierre, présidente de la Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations.

«La question des promotions au sein de l’administration municipale: il y a un problème. Nous, on pose la question de la discrimination systémique dans le domaine de l’emploi, et également la question du racisme et des préjugés qui peuvent intervenir dans les processus», poursuit-elle.

Blitz d’embauche

Pour améliorer la représentativité, le rapport suggère, entre autres, «un blitz d’embauche de la diversité», de diversifier les stratégies de recrutement et rétention, ainsi que la création d’un poste d’inspecteur à la diversité.

Lorsque la Ville recrute, il faut «s’assurer que les comités de sélection soient représentatifs», souligne Mme Pierre.

«On reconnaît quand même que la Ville a mis en place des initiatives intéressantes, toutefois on croit que la Ville doit aller beaucoup plus loin et s’assurer qu’il y ait vraiment des résultats tangibles», résume-t-elle.

«Nous savons déjà que nous renforcerons et élargirons les actions visant l’égalité d’accès à l’emploi à la Ville de Montréal», indique de son côté Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville, en réaction au rapport.

Par ailleurs, la proportion de femmes chez les cadres supérieurs a, elle, grimpé à 41 % en 2018, par rapport à 29 % en 2013.