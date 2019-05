20 gestes quotidiens qui font une différence pour la planète

Qui a dit que faire sa part pour l’environnement était compliqué? Voici tout plein de façons d’adopter une attitude plus écolo une journée à la fois!

1. Lavez votre linge à l’eau froide. Utilisez un savon à lessive, biodégradable bien sûr, conçu pour l'eau froide pour éviter les résidus de savon et le tour est joué. Vos vêtements vous remercieront en restant beaux plus longtemps et vous réduirez votre facture d'électricité.

2. Apportez votre thermos de café. Vous commandez un café au restaurant du coin quelques fois par semaine ? Donnez-leur votre thermos, ils seront heureux de le remplir. Un gobelet de moins en route vers les poubelles.

3. Achetez en vrac. C’est économique en plus de réduire le suremballage en plastique.

4. N'oubliez plus vos sacs réutilisables à l’épicerie. Vous les oubliez toujours dans la voiture ? Écrivez-vous une petite note sur votre liste d’épicerie ou dans votre téléphone. Vous aurez ainsi le temps d'y penser et d’aller les chercher avant de passer à la caisse.

5. Baissez les thermostats la nuit. Un seul degré vous fera économiser près de 7 % sur votre facture d’électricité.

6. Acheter un récupérateur d’eau. Il vous permettra d’arroser vos plantes tout l’été avec l’eau de pluie et de sauver des centaines de litres d’eau.

7. Réduire le gaspillage alimentaire. La nourriture coûte trop cher pour se retrouver au fond des poubelles.

8. Choisissez des aliments locaux. Le transport des aliments et une source importante d’émission de gaz à effet de serre. En choisissant un fruit ou un légume qui vient du Québec ou du Canada, vous faites votre part pour la planète.

9. N’achetez plus de bouteilles d’eau. Troquez les bouteilles d’eau en plastique par une gourde en métal ou en vitre qui durera pour toujours.

10. Passez aux factures électroniques. Vous recevez encore vos factures d’électricité, de téléphonie en version papier ? Il est temps de vous inscrire en ligne pour recevoir les versions électroniques et ainsi sauver des milliers de feuilles de papier.

11. Prenez votre vélo ou vos jambes pour les petits déplacements. C’est bon pour la santé en plus !

12. Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Un robinet ouvert pendant seulement une minute gaspille 1,5 litre d’eau.

13. Optez pour une douche plutôt qu’un bain. Un bain contiendrait environ 200 litres d’eau alors qu’une douche d’environ 7 minutes en consommerait un peu plus de 100 litres.

14. N’achetez plus d’essuie-tout. Ayez des chiffons à portée de main pour essuyer les dégâts ou optez pour des essuie-tout réutilisables (oui, ça existe !) comme ceux de la compagnie québécoise Ayez des chiffons à portée de main pour essuyer les dégâts ou optez pour des essuie-tout réutilisables (oui, ça existe !) comme ceux de la compagnie québécoise Kliin

15. Refusez la publicité dans votre boîte aux lettres en ajoutant l'autocollant «Pas de circulaires» sur celle-ci.

16. Utilisez de la pellicule réutilisable pour envelopper vos aliments. Une pellicule de cire a fait son apparition sur le marché et elle remplace à merveille les pellicules de plastiques jetables.

17. Utilisez des minuteries. En installant une minuterie uniquement sur votre système de filtration de piscine, vous pourriez économiser 33 % sur votre facture d'électricité pendant l'été selon Hydro-Québec.

18. Achetez de seconde main. Une façon toute simple et économique de réduire la surconsommation en général.

19. Rafraîchissez votre mémoire au sujet du recyclage. Recyclable ou pas? La question est encore floue pour bon nombre d'entre nous. Visitez pour un petit cours 101. Vous pourriez réaliser que vous jetez certaines choses recyclables comme le papier d'aluminium souillé par exemple.

20. Mangez moins de viande. L'élevage des animaux qui se retrouve dans votre assiette est une importante source de production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il suffit d'un repas de viande de moins par semaine pour faire une petite différence. Les options végétariennes sont tellement nombreuses et savoureuses.