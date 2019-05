Alain Lefèvre veut plus de promotion pour la musique classique

Patron d’honneur du Concours musical international de Montréal (CMIM), qui se déroule du 27 mai au 5 juin à Montréal, Alain Lefèvre aimerait que les gouvernements investissent davantage dans la promotion et la pratique de la musique classique.

Lors du coup d’envoi du Concours, lundi matin, à la salle Bourgie de Montréal, le porte-parole de l’événement a constaté un renouveau dans l’offre en musique classique, même si le public habituel continue malheureusement de vieillir.

«Les jeunes n’ont pas encore l’habitude d’aller aux concerts. C’est ma bataille de convaincre les parents de les amener, de convaincre les jeunes d’essayer, et aussi de faire en sorte que les grands médias nationaux présentent de la musique classique sur leurs ondes. Ils ne le font plus alors que ce sont quand même des organisations financées par l’argent de nos impôts.»

Il faudrait, selon lui, suivre l’exemple des pays asiatiques dans lesquels la musique classique est très vivante, ce qui entraîne beaucoup de jeunes à faire de la musique.

«À Séoul, par exemple, il y a dix orchestres symphoniques, et ils ne manquent pas d’argent. On leur donne des subventions et on fait la promotion de la musique. Chez nous, dans tous les pays occidentaux, on fait plutôt la promotion de la niaiserie. Pour passer à «Entertainment Tonight», il faut montrer ses totons ou faire quelque chose de bien épouvantable. Mais si tu es un musicien classique qui joue bien, t’as pas beaucoup de chance d’être invité.»

Des activités différentes

Le Concours musical international de Montréal a, cette année, sélectionné 24 violonistes finalistes, de 16 à 28 ans, qui proviennent de douze pays. Les jeunes s’affronteront au travers de différentes épreuves au cours des prochains jours qui culmineront avec la finale, les 4 et 5 juin prochains, à la Maison symphonique. Les lauréats se partageront différentes bourses d’un montant total de plus de 150 000 $.

Le CMIM propose également différents événements, parmi lesquels des classes de maître avec les membres du jury ou un concert «Bach tout Bach», en version trio à cordes, avec Dmitry Sitkovetsky, Kim Kashkashian et Matt Haimovitz.

«J’aime beaucoup que le Concours s’entoure d’une espèce de festival, avec quelqu’un qui va fabriquer un violon, des projections de films documentaires, des "master-class"... C’est grâce au travail de Christiane LeBlanc qui fait un travail extraordinaire à la direction», s'est enthousiasmé Alain Lefèvre.

On retrouve le détail des activités et animations du CMIM sur le site concoursmontreal.ca.