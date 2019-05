[APPEL À TOUS] À la recherche du meilleur coach du Québec

Nos coachs sont des êtres d’exception. Ils partagent d’importants moments de notre vie et les instants passés en leur compagnie constituent des souvenirs impérissables.

Voici votre chance de leur rendre la pareille.

Cet été, l’équipe numérique du Journal souhaite célébrer les coachs québécois qui vous ont marqué. Soyez-les heureux élus en soumettant la candidature de votre entraîneur! Si votre coach est une véritable source d’inspiration pour vous et votre équipe, nous voulons le connaître! Chut, c’est une surprise.

Pour participer, écrivez un court texte justifiant pourquoi votre coach est le meilleur et joignez-y vos noms et âges et votre numéro de téléphone à inscriptions@quebecormedia.com.

L’implication consiste en une heure de tournage.

Vous avez jusqu’au 7 juin prochain pour soumettre votre candidature.

Célébrons nos coachs comme ils le méritent!

Bonne chance à tous!