Identifié par plusieurs comme le bouc-émissaire de la défaite des Red Sox de Boston en Série mondiale en 1986, l’ancien joueur de baseball Bill Buckner est décédé à l’âge de 69 ans, lundi matin.

Selon le réseau ESPN, qui a discuté avec la veuve de Buckner, ce dernier est mort des suites de la démence à corps de Lewy, un problème de santé présentant les caractéristiques de l’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Auteur de plus de 2700 coups sûrs en carrière dans les majeures, l’ex-joueur de premier but a porté l’uniforme de cinq équipes, évoluant au sein des grandes ligues de 1969 à 1990. Toutefois, de nombreux amateurs de baseball se souviennent de lui pour son erreur commise en 10e manche du sixième match de la finale face aux Mets de New York en 1986. Il avait été incapable de saisir un roulant et après que la balle eut passé entre ses jambes, Ray Knight a inscrit le point décisif dans un gain de 6 à 5 de l’équipe new-yorkaise.

Celle-ci avait ainsi créé l’égalité 3 à 3 dans la série pour ensuite décrocher le titre en vertu d’un triomphe de 8 à 5 dans le septième duel.

Buckner a également réalisé plusieurs bons coups, lui qui a remporté le championnat des frappeurs de la Nationale en 1980. Il avait maintenu une moyenne au bâton de ,324 avec les Cubs de Chicago cette année-là.