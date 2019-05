Bourque aurait aimé jouer avec Bergeron

BOSTON | Les éloges fusaient de partout à l’endroit de Patrice Bergeron à la folle journée des médias dans l’antre des Bruins, hier.

Un journaliste lui a demandé s’il voyait des similitudes entre lui et Jon Snow, le personnage chevaleresque de la série La guerre des trônes. La question a bien amusé Bergeron.

« Là où il pourrait y avoir une ressemblance est que je place toujours les personnes en premier », a-t-il répondu comme l’aurait fait Jon Snow.

Un autre journaliste a demandé à son coéquipier Torey Krug quel mot décrivait le mieux Bergeron. Le défenseur américain a dit : « Perfection ».

Respect accordé aux grands

Cela démontre le grand respect qui est voué à Bergeron. Autant l’homme que le joueur.

Bergeron a la prestance d’un grand joueur sans avoir l’aura d’un Sidney Crosby, d’un Connor McDavid ou d’un Alex Ovechkin. Il est aussi utile à son équipe qu’un grand nom du hockey sans montrer un trophée Hart à son palmarès.

L’honneur qui l’identifie pour l’excellence de son travail dans les deux sens de la patinoire, c’est le trophée Frank Selke qui lui a été accordé à quatre reprises. Mais comme tout joueur de la Ligue nationale qui se respecte, il préfère de beaucoup la coupe Stanley qu’il espère remporter pour la deuxième fois.

Personnellement, Bergeron me rappelle Raymond Bourque par son calme et son professionnalisme. Comme l’ancien grand défenseur des Bruins, il s’est implanté rapidement dans la LNH. Il jouait régulièrement à sa première saison.

Bonhomme intelligent

Photo d'archives

Bourque se souvient de Bergeron à ses débuts.

« Habituellement, les jeunes joueurs ont de la difficulté à assimiler les subtilités du jeu quand ils commencent dans la Ligue nationale, a dit Bourque lorsque je l’ai joint après qu’il eut joué une ronde de golf.

« Patrice en connaissait déjà beaucoup. Il savait comment jouer avec la rondelle. Cela lui a donné la chance de commencer sa carrière à 18 ans. »

La rapidité avec laquelle Bergeron a appris l’anglais est un autre aspect qui a émerveillé Bourque.

« Il parlait peu anglais quand il est arrivé ici, se rappelle Bourque.

« C’est incroyable à quelle vitesse il a appris. Moi, j’étais habitué à converser dans les deux langues à mes débuts avec les Bruins parce que mes parents étaient originaires des Maritimes.

« Patrice m’impressionne par sa façon de parler anglais. Il utilise des mots peu communs. C’est un gars intelligent. »

Le Raymond Bourque des attaquants

Le plus beau compliment fait à Bergeron dans tout ce concert de louanges vient de Bourque.

« Je suis fier de lui, j’aurais aimé jouer avec lui, déclare le premier marqueur de l’histoire des Bruins, qui a eu peu de coéquipiers québécois durant ses 21 saisons dans l’uniforme noir et jaune.

« Quand je le regarde, je me dis qu’il est le Raymond Bourque des attaquants. Il est capable de tout faire sur la patinoire. Il évolue en supériorité et en infériorité numérique en plus de prendre son tour régulier.

« Il joue beaucoup de minutes et il est constant “au boutte” ! Son équipe peut se fier à lui tous les soirs. »

Parmi les meilleurs des Bruins

Bourque envoie des textos à Bergeron occasionnellement après les matchs pour le féliciter de ses performances. Les deux font parfois la conversation et se rencontrent ici et là.

« Je pense que Patrice est d’accord pour dire que Boston est toute une ville, continue-t-il.

« Ce ne sont pas tous les athlètes faisant carrière ici qui trouvent ça facile. Les amateurs sont passionnés, mais personne n’a de plus grandes attentes envers Patrice que lui-même. »

Un jour, Bergeron aura peut-être sa bannière à côté de celle de Bourque dans les hauteurs du TD Garden.

Les Bruins n’ont peut-être pas eu beaucoup de joueurs québécois, mais ces deux-là figurent parmi les meilleurs de leur longue histoire.

Source de motivation

C’est Raymond Bourque qui en a fait la remarque. Aucun jour ne passe sans que les dirigeants et les joueurs des Bruins se fassent demander si la pause d’une dizaine de jours qu’ils ont eue après leur victoire en finale de l’Est, contre les Hurricanes, pourrait les affecter en finale contre les Blues.

« Si j’étais capitaine, je me servirais de ça pour motiver les troupes, dit-il. Je dirais à mes coéquipiers qu’on va montrer à tous que la chose n’est pas un problème. »

Ça se joue sur la glace

Bourque estime que les Bruins sont supérieurs à leurs prochains adversaires sur papier.

« Mais il faut accorder aux Blues le mérite qui leur revient, ajoute-t-il. Ce qu’il ne faut jamais oublier, c’est que ça se joue sur la glace. »

Sur le rond de 200 par 85, comme le disait si bien le coloré Boom Boom Geoffrion.

On l’a très bien vu depuis le début des présentes séries. La première ronde a donné lieu à un tas de surprises. On se demande encore comment le Lightning de Tampa Bay a bien pu s’effondrer devant les Blue Jackets de Columbus.

chute d’émotion

L’entraîneur-chef Jon Cooper a expliqué que son équipe n’avait pas joué des matchs compétitifs durant une longue période après s’être assurée du premier rang du classement général relativement tôt.

Si c’est le cas, Cooper a eu une grande part de responsabilité dans cet échec.

N’empêche que les Bruins courent un danger ce soir. Ils sont peut-être reposés physiquement — quoique ça ne semble pas être le cas pour Charlie McAvoy et Brad Marchand —, mais ils ont eu une chute d’émotion durant leur congé.

Les joueurs préfèrent continuer à jouer quand ils sont sur l’adrénaline et qu’ils ont le vent dans les voiles. Ils ne veulent pas perdre le moindre avantage.

« C’est sûr, reconnaît Bourque.

« Mais tu joues pour la coupe Stanley. Le synchronisme peut faire un peu défaut au début, mais les Blues n’auront pas joué depuis six jours.

« Je suis sûr qu’on a parlé de tout ça chez les Bruins. Mais, encore une fois, ils vont jouer pour la coupe Stanley. Ça ne doit pas poser un problème. »