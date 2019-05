Ces coussins en forme de fruits sont l’élément déco qu’il vous faut cet été

Il n’en faut pas beaucoup pour changer la décoration d’une pièce. Parfois c’est seulement en changeant un cadre, en réaménageant les meubles dans l’espace ou bien en ajoutant un nouvel objet qu’on a l’impression d’être dans une nouvelle pièce.

Les coussins de l’entreprise montréalaise The Butter Flying sont justement un très bel ajout déco qui ne vous coûtera pas la peau des fesses.

La fondatrice de The Butter Flying souhaitait trouver une façon de réutiliser le surplus de tissus qu’engendrait la confection des coussins en forme de lune et d’étoile. Elle a donc eu l’idée de faire des coussins en forme de fruits et c’est clairement ce qu’il vous faut pour égayer votre décor cet été.

Vous pourrez choisir entre un citron, une pomme ou une poire et parmi huit couleurs différentes. Les prix commencent à 27$ pour le coussin «mini citron» et 37$ pour toutes les autres formes et couleurs.

Si les coussins vous font de l’œil pour votre chambre à coucher ou votre salon, c’est sur la page Etsy de la marque que vous pouvez passer votre commande.

