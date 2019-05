VADNAIS, Cléophas



Cléophas est décédé paisiblement à Laval, le 20 mai 2019. Il a rejoint sa conjointe Rita, sa soeur Françoise et ses frères Clovis et Denis.Il laisse dans le deuil son fils Michel (Christine) et sa petite-fille Alexandra.La famille remercie les préposés et le personnel soignant du CHSLD L'Orchidée blanche pour les soins apportés.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Canada ou à la Fondation MIRA seraient appréciés.La famille recevra vos condoléances au Complexe funéraire:le mercredi 29 mai 2019 de 13h30 à 16h00. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h00.