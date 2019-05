Déjà la fin pour Denis Shapovalov à Roland-Garros

Denis Shapovalov a été éliminé au premier tour du tournoi de Roland-Garros, lundi, par l’Allemand Jan-Lennard Struff.

L’Ontarien de 20 ans, 24e au classement de l’ATP, s’est incliné en trois manches de 7-6(1), 6-3 et 6-4.

Présentement 45e au monde, Struff a eu besoin de 2 h 10 min pour disposer de son adversaire.

Les deux joueurs ont réussi huit as et ont compilé des statistiques similaires au chapitre des coups gagnants (35 pour Shapovalov et 37 pour Struff).

Le Canadien a toutefois été plus erratique, commettant 44 fautes directes contre 33 pour l’Allemand de 29 ans. Celui-ci a aussi été plus opportuniste en retour de service, brisant son opposant quatre fois. Pour sa part, Shapovalov a obtenu deux bris de service.

Struff avait aussi défait Shapovalov au premier tour du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, également disputé sur terre battue, en avril dernier.

Au prochain tour, il affrontera le Moldave Radu Albot, qui a vaincu l’Américain Tennys Sandgren en première ronde.