Des quartiers enlevés des zones inondables... aujourd’hui inondés

Trois villes, trois niveaux d’eau

Laval, par exemple, travaille avec des niveaux de crue plus bas que Montréal pratiquement tout le long de la rivière des Prairies qui sépare les deux villes.

Encore plus étonnant, pour un même point spécifique près de l’endroit où se croisent la rivière des Prairies, celle des Mille-Îles et le fleuve Saint-Laurent, la MRC de L’Assomption, Laval et Mont­réal ont toutes trois des niveaux de crue différents.